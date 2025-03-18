Украина объявила о готовности завершить конфликт

Украина согласна завершить конфликт с Россией в 2025 году, заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига. По его словам, Киев пришел к такому решению по итогам американо-украинских переговоров в Джидде, сообщает РИА Новости .

Сибига заявил, после консультаций в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение США о временном прекращении огня на 30 дней. Важно, чтобы конфликт не считался замороженным, полагает глава украинской дипломатии.

По словам главы МИД, Украина «не является препятствием для достижения мира».

«После Джидды у нас появилась другая скорость, новые дополнительные возможности закончить этот [конфликт] в этом году, и мы готовы к этому», — добавил Сибига во время выступления на конференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели.

Переговоры между США и Украиной прошли в саудовской Джидде 11 марта.