Украина объявила награду за сражавшегося в одиночку россиянина

Киев пообещал 50 миллионов гривен за сражавшегося в одиночку россиянина Закарьи Алиева, три недели удерживавшего позиции ВСУ, сообщил канал RT .

«На Украине обещают 50 млн рублей за голову дагестанского героя, который три недели удерживал опорник ВСУ без еды и воды, — говорится в сообщении.

Алиев остался на отбитой у ВСУ позиции один, но смог обороняться. Он вышел к своим через три недели через минное поле с помощью товарищей, которые указали ему путь с помощью дрона.

По словам Алиева, он подписал контракт с киностудией, чтобы снять ленту о его подвиге. Но после лечения военный хочет вернуться на фронт, чтобы дослужить оставшиеся несколько месяцев, сказано в публикации.