Украина нанесла удар по ТЦ в российском регионе: есть раненые
ВСУ нанесли удар по торговому центру в Курской области
Фото - © РИА Новости
Украинские войска нанесли удар по торговому центру в слободе Белая Беловского района Курской области. В результате атаки ранены два человека, сообщил курский губернатор Александр Хинштейн в личном Telegram-канале.
Украинские войска нанесли удар по ТЦ с помощью беспилотника. Пострадавшие от атаки — мужчина и женщина, получившие осколочные ранения. Раненым оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
В ходе атаки БПЛА также был поврежден грузовик.
«Уважаемые жители, пожалуйста, будьте крайне бдительны! Враг не прекращает свои подлые удары! Берегите себя!» — призвал Хинштейн.
