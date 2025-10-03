Украина нанесла удар по ТЦ в российском регионе: есть раненые

сегодня в 18:19

ВСУ нанесли удар по торговому центру в Курской области

Украинские войска нанесли удар по торговому центру в слободе Белая Беловского района Курской области. В результате атаки ранены два человека, сообщил курский губернатор Александр Хинштейн в личном Telegram-канале .

Украинские войска нанесли удар по ТЦ с помощью беспилотника. Пострадавшие от атаки — мужчина и женщина, получившие осколочные ранения. Раненым оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

В ходе атаки БПЛА также был поврежден грузовик.

«Уважаемые жители, пожалуйста, будьте крайне бдительны! Враг не прекращает свои подлые удары! Берегите себя!» — призвал Хинштейн.

