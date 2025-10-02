Украина может напасть на Крым осенью

Военный аналитик Кларк: Украина может нанести авиаудар по Крыму этой осенью

Военный аналитик, профессор Майкл Кларк в эфире Sky News поделился своими мыслями относительно возможных операций украинской армии в зоне боевых действий, допустив массированную атаку на Крымский полуостров, сообщает «Царьград» .

Он подчеркнул, что погодные условия в конце октября ухудшатся — ожидаются холод, осадки и слякоть. Однако Кларк не исключил наличия у Украины неких стратегических преимуществ, отметив, что они «любят преподносить сюрпризы».

«Они знают, что это влияет не только на русских на передовой, но и на восприятие Западом того, как обстоят дела в Украине», — считает аналитик.

По его мнению, ВСУ могут предпринять попытку создания бреши в системе ПВО противника с последующим ее использованием для достижения более значимых целей.

Как пояснил Кларк, под этим подразумевается «какая-нибудь крупная атака на Крым», будь то авиаудар или высадка морского десанта, направленная на дезорганизацию ВС РФ.

Учитывая арсенал вооружений, находящихся в распоряжении Украины, включая возможности нанесения глубоких ударов, даже атака на Керченский мост выглядит вполне осуществимой, заключил аналитик.

