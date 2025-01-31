Уходил с позиций последним: каким был погибший командир штурмовиков Микич

Военный Бой: командир штурмовиков Микич не бросал оружие, даже когда был ранен

Командир штурмовой роты из Абхазии Владимир Харабуа с позывным Микич погиб в январе 2024 года при освобождении Авдеевки. Спустя год его боевой товарищ с позывным Бой рассказал о храбрости и стойкости своего командира, который стал примером мужества, сообщает RT .

Харабуа служил подполковником Центра спецназа Службы госбезопасности Абхазии. На СВО пошел добровольно в феврале 2022 года. Участвовал в штурме Васильевки, Верхнеторецкого, Авдеевки.

Бой признался, что только благодаря Микичу выжил за 2 года участия в СВО. Он был грамотным командиром и каждого своего бойца «берег, как сына родного», отметил штурмовик.

По его словам, Микич продолжал выполнять боевые задачи, даже когда был ранен, а ранения за время СВО он получал не менее 5 раз.

«Помню, мы брали промзону в Авдеевке, он получил осколочные ранения в спину, но все равно не бросал гранатомет, продолжал уничтожать противника», — рассказал Бой.

Боец добавил, что с позиций командир штурмовиков всегда уходил последним.