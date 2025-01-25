Уговорил сослуживцев сдаться: командир ВСУ ошибся и попал в плен ВС РФ в Курахове

Российский штурмовик: командир ВСУ в ходе боев ошибся и попал в плен в Курахове

Руководитель штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады с позывным Нифер рассказал, что в ходе боев в одной из многоэтажек в городе Курахово в ДНР украинский командир по ошибке спустился на этаж к бойцам ВС РФ и попал в плен, сообщает РИА Новости .

«Начало темнеть. Они (ВСУ-ред.) нас хотели „штурмануть“. И спустился командир ВСУ к нам — не понял, что это русские солдаты стоят. Мы его взяли в плен», — сказал российский штурмовик.

Он подчеркнул, что затем украинский командир поговорил со своими сослуживцами и уговорил их сложить оружие. Российские бойцы оказали медицинскую помощь раненым украинсским военнослужащим, а затем всех накормили и напоили.

Нифер добавил, что командование периодически запрашивало по рации информацию о состоянии дел уже захваченного противника. Российские бойцы 2 дня «морочили голову» противнику с помощью пленных, чтобы ВСУ не стреляли по российским солдатам. На третий день на многоэтажке был установлен российский триколор.