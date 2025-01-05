Удар по машине с журналистами в ДНР нанесли вооруженные формирования Украины

В военном следственном управлении по объединенной группировке войск заявили, что удар по машине с российскими журналистами нанесли вооруженные формирования Украины, их преступление зафиксировано, сообщает ТАСС .

«Следователями СК России зафиксировано очередное преступление вооруженных формирований Украины, совершенное в отношении мирного населения ДНР», — говорится в сообщении.

На трассе Донецк — Горловка была совершена атака БПЛА-камикадзе по гражданскому автомобилю, в котором находилась группа журналистов. В результате атаки один человек погиб, еще четыре пострадали.

В субботу украинский FPV-дрон атаковал машину с российскими журналистами на трассе Донецк — Горловка. В результате атаки погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.

Кроме того, пострадал журналист РИА Новости Михаил Кевхиев и еще три сотрудника российских СМИ. Корреспондент РИА Новости Максим Романенко получил контузию и ссадины на лице.