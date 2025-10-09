Учительница из Балашихи сдала кровь для бойцов СВО

Преподаватель русского языка и литературы из Балашихи Ирина Фатеева регулярно сдает кровь уже на протяжении двух лет. Она имеет редкую группу крови — четвертую положительную. Фатеева тала донором благодаря своему сыну, который рассказал ей об акции «Сдай кровь для участников СВО». Для педагога и ее мужа это был первый подобный опыт. За два года женщина сдавала кровь семь раз, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы с мужем Юрием приняли решение стать донорами, чтобы помочь нашим бойцам. С тех пор регулярно приезжаем в Московский областной центр крови на очередную донацию. Считаем, что это наш гражданский долг безвозмездно помогать, спасать жизни незнакомых нам людей», — сказала Ирина Фатеева.

Ирина Фатеева преподает 23 года. При работе с детьми Ирина Александровна уделяет внимание воспитанию нравственных качеств. На своем примере она показывает, как можно помогать другим. Как рассказывает педагог, ученики очень интересуются процессом сдачи крови, а некоторые уже хотели бы стать донорами.

Московский областной центр крови регулярно проводит выездные донорские акции по всему Подмосковью, в том числе и в Балашихе. В январе этого года в городском округе было собрано 15 литров крови, а в августе этот показатель увеличился до 20 литров.

Подробнее о донорских акциях в Подмосковье можно узнать по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.