Ученики Лыткарина спасают природу и помогают защитникам родины

За время проведения акции удалось собрать более 1,2 тонны макулатуры. Подобные экологические акции проходят на территории муниципалитете на регулярной основе. Всего с начала 2025 года школьник города собрали и отправили на переработку более 10 тонн бумажных отходов.



Все средства от собранной макулатуры будут направлены на закупку гуманитарной помощи для воинских подразделений, а также для поддержки жителей приграничья и новых регионов.



«Для меня участие в акции „V Единстве Za Победу“ — это возможность сделать что-то полезное для нашей природы и помочь людям. Вместе с одноклассниками мы не только собираем макулатуру, но и учимся бережно относиться к окружающему миру. Очень приятно знать, что наши усилия действительно помогают и нашей планете, и тем, кто сейчас защищает нашу Родину», — рассказал ученик гимназии № 4 Дмитрий Казаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.