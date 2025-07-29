Учебный полигон ВСУ в Черниговской области был атакован ракетой

Российские войска нанесли ракетный удар по одному из учебных подразделений Вооруженных Сил Украины. По данным мониторинговых ресурсов, целью атаки стал полигон в Черниговской области.

На данный момент подтверждена гибель трех военнослужащих, еще 18 человек получили ранения различной степени тяжести.

Все пострадавшие оперативно эвакуированы.

Командование ВСУ уже создало специальную комиссию во главе с начальником Военной службы правопорядка для расследования обстоятельств атаки.