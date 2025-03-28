Участнику СВО, сотруднику предприятия ЗАО «Леонтьево» Сергею Ченцову вручили ведомственную награду

В деревне Леонтьево состоялось вручение ведомственной награды участнику спецоперации. Сергей Ченцов награжден медалью Министерства обороны РФ «Участник специальной военной операции» за выполнение задач в зоне СВО, сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поблагодарил земляка за достойное выполнение воинского долга, пожелал здоровья и скорейшей победы.

«Молодое поколение и жители муниципалитета должны знать, что настоящие герои живут среди нас и равняться на них. Ступинцы в тяжёлое для страны время не остались в стороне, сегодня свыше 700 жителей округа отстаивают интересы России в зоне проведения СВО. Низкий поклон всем, кто защищает мирных жителей и суверенитет нашего государства. Желаю крепкого здоровья, благополучия и добра нашим защитникам! Победа будет за нами», — сказал Сергей Мужальских.

Герою вручили ведомственную награду, благодарственное письмо главы округа, памятный подарок — часы с символикой Ступино. Участникам встречи — коллективу ЗАО «Леонтьево» — передали журналы «Воинская доблесть», рассказывающие о подвигах ступинцев в годы Великой Отечественной войны и спецоперации.

Со словами благодарности и поздравлений присоединились председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев и генеральный директор предприятия Алексей Колабкин.

Сергей Александрович Ченцов был призван на военную службу по мобилизации в конце 2022 года. Отслужив старшим стрелком мотострелкового отделения, он уволился по состоянию здоровья. На данный момент трудится на предприятии ЗАО «Леонтьево», является членом местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, которая призвана защищать права и интересы наших героев и их семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.