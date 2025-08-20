Участнику СВО из Ленинского округа предоставили гуманитарную поддержку

Геворк Хачатурян, боец, находящийся в отпуске, обратился в координационный военно-патриотический центр «Стратегия» Ленинского городского округа с просьбой о помощи. Причиной обращения стало уничтожение всего его обмундирования в ходе боевых действий. Необходимый набор вещей был передан бойцу в здании администрации муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Этот груз — не просто вещи. Это символ поддержки и тепла от всех жителей Ленинского округа. Переданные вещи обеспечат военнослужащему комфорт и уверенность в сложных условиях», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Помощь военнослужащему оказали сотрудники администрации Ленинского округа, а также местная компания «Гипсобетон». Ему передали теплую одежду, флисовую кофту, современные средства защиты и связи, а также много другое.

«Мы продолжим всемерно поддерживать наших бойцов и их семьи. Это наш долг перед теми, кто защищает нашу страну, мир и будущее. Мы будем рядом, чтобы помочь им справиться с трудностями. Вместе мы — сила!» — подчеркнул Каторов.

Геворк Хачатурян является кадровым военным с 2018 года, ранее проходил службу в Мурманске. С 2022 года он добровольно участвует в специальной военной операции. В ходе выполнения задач Геворк оперативно обеспечил устойчивую связь для командира, за что был награжден медалью Суворова за проявленное мужество и профессионализм.

Ранее сообщалось, что в Ленинском городском округе организованы пункты сбора гуманитарной помощи на базе территориальных отделов администрации, в кинотеатре «Искра», военно-патриотическом центре «Стратегия», молодежном учреждении «Энергия» и в общественной приемной партии «Единая России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.