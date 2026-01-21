Участнику СВО из Каширы вручили спецоборудование для службы

Боец 242-го мотострелкового полка Леонид К. получил сеткомет и маскировочные сети в местном отделении партии «Единая Россия» во время отпуска, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Леонид К., участник специальной военной операции и боец 242-го мотострелкового полка, в настоящее время находится в отпуске. Перед возвращением на передовую он получил необходимое спецоборудование.

В отделении партии «Единая Россия» в Кашире руководитель фракции в совете депутатов округа Игорь Кручинин и руководитель фонда содействия развитию Каширского района Кристина Рожкова передали бойцу сеткомет для захвата беспилотных летательных аппаратов и маскировочные сети.

Игорь Кручинин отметил, что помощь участникам СВО — одно из приоритетных направлений работы. По его словам, гуманитарные грузы, включая продукты, теплые вещи и оборудование, регулярно отправляются в зону проведения спецоперации. В этой работе участвуют секретарь местного отделения партии, глава округа Роман Пичугин, сотрудники администрации и волонтерские организации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.