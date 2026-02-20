Участников СВО в госпитале имени Бурденко поздравили с Днем защитника отечества

В преддверии Дня защитника Отечества подмосковные единороссы посетили филиал № 3 Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Балашихе, в котором лечат военнослужащих, в том числе участников СВО. Они пообщались с пациентами и медиками, вручили бойцам подарки, а врачам — награды, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

«В преддверии 23 февраля мы приехали вместе с „Молодой Гвардией Единой России“ искренне поблагодарить наших военнослужащих за мужество и самоотверженность, и медицинских работников — за их ежедневный подвиг. Вы возвращаете бойцов к жизни, поддерживаете их в самый непростой период и даете возможность снова строить планы на будущее», — подчеркнул секретарь балашихинского отделения партии, глава округа Сергей Юров.

Главный военный клинический госпиталь расположен в микрорайоне Купавна. На медиках учреждения сегодня лежит особая нагрузка — по лечению и реабилитации военнослужащих. Для скорейшего восстановления физических возможностей пациентов используются передовые методы и оборудование.

Комментируя вклад подмосковных медиков, работающих с ветеранами и участниками СВО, секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что их труд невозможно переоценить.

«Результат работы врачей — это сотни возвращенных в строй бойцов и спасенных жизней. Они берут сложных пациентов, оказывают им высокотехнологичную помощь, проводят реабилитацию на высоком уровне. Врачи, медсестры, санитары держат свой — медицинский — фронт. Через их руки, сердца, умы и души проходят тысячи судеб. Это требует не только высочайшего профессионализма, но и огромного мужества, душевного тепла, самоотдачи», — подчеркнул он.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей является одним из ключевых направлений народной программы «Единой России». С начала 2022 года партия обеспечила принятие более 150 федеральных законов. В Подмосковье действует порядка 40 региональных мер поддержки участников СВО и их семей, помимо федеральных выплат и льгот.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.