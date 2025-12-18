Участников СВО и волонтеров наградили премией «Мы рядом. Доброе дело»

В Подмосковье прошла церемония награждения лауреатов премии «Мы рядом. Доброе дело», исполнивших воинский долг в зоне специальной военной операции и после возвращения продолжающих работать на благо общества, передает корреспондент РИАМО.

В Подмосковье прошла церемония награждения участников специальной военной операции и волонтеров, которые после возвращения с фронта продолжают служить обществу. Лауреатов чествовали за мужество, верность долгу и вклад в общественную и патриотическую работу.

На сцену по очереди поднимались бойцы и общественные деятели, каждый из которых прошел свой путь — от участия в боевых действиях до работы с молодежью, волонтерской помощи и поддержки семей военнослужащих. Организаторы подчеркнули, что для региона важно не только отметить подвиг на передовой, но и поддержать тех, кто остается активным в мирной жизни.

После вручения наград все лауреаты собрались для общей фотографии. Несколько участников обратились к залу со словами благодарности семьям, близким и всем, кто поддерживает военнослужащих.

«Здравствуйте, уважаемые друзья. Здесь, в этом зале, собрались поистине настоящие патриоты, потому что победа — это не только на фронте. Да, победа, она и в тылу. И, соответственно, хотелось бы сказать всем огромное спасибо. Нашим женам, нашим детям, нашим матерям, нашим бабушкам — тем, которые дают нам настоящую поддержку, ради которых мы творим победу, для того чтобы в нашем доме был мир. Всем спасибо», — сказал лауреат премии Дмитрий Фабрин.

«Хотелось бы сказать губернатору Московской области Андрею Юрьевичу, Евгению Александровичу большое спасибо за то, что вы предоставляете эту возможность для того, чтобы молодежь знала, куда ей двигаться. И когда здесь столько людей собирается, мне в голову приходят очень интересные мысли одного великого человека — Марка Аврелия. Он говорил, что воин никогда не говорит о своей доблести, мудрец — о своей мудрости, праведник — о своей чистоте. Главным критерием качества человека должны являться его поступки и образ жизни», — подчеркнул лауреат премии Заур Уруймагти.

Церемонию вручения премии открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он напомнил, что граждане сегодня делают все для безопасности России, ее обороны.

«Хочу поприветствовать еще раз всех, кто находится в этом зале, и вообще добрых людей, которые, не жалея ни времени, ни сил, ни средств, помогают, участвуют, делают все, чтобы в наших дорогих, любимых городах Подмосковья (было все хорошо — ред.). И те, кто находятся на передовой, в тылу это почувствовали. Спасибо вам большое!» — высказался Воробьев.

«Мы рядом. Доброе дело» — ежегодная премия губернатора Московской области. Она вручается с 2012 года жителям региона за заслуги, социально значимые проекты, которые направлены на улучшение жизни, развитие добровольчества, помощь бойцам СВО.

