Участники СВО проголосовали на выборах в Совет депутатов Подольска

Участники специальной военной операции приняли участие в выборах в Совет депутатов округа и проголосовали дистанционно на передовой и лично на избирательном участке в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«Для нас очень важно оставаться вовлеченными в жизнь родного округа. Голосование — это возможность выразить мнение и поддержать тех, кто будет принимать решения о будущем Подольска. Верим, что каждый голос имеет значение и надеемся на лучшее»,

— поделился один из бойцов на передовой.

Участник специальной военной операции с позывным Пумба, находясь в краткосрочном отпуске в родном Подольске, пришел на избирательный участок в гимназию № 7 вместе с мамой, чтобы проголосовать на выборах депутатов.

«Раньше не всегда ходил голосовать, но так получилось, что сейчас, на передовой, я, по сути, нахожусь в эпицентре исторических событий. Поэтому считаю своим долгом проголосовать за тех, кому мы можем доверить наших близких здесь, в тылу, чтобы мы не волновались за них на фронте. Это вклад в нашу общую победу», — сказал Пумба.

Пумба ушел на СВО вскоре после объявления мобилизации и служит пулеметчиком на Херсонском направлении. Дома за это время он бывал лишь несколько раз. Военный признался, что скучает по родным. Вовремя отпуска планирует увидеть бабушку с дедушкой, и помочь семье по хозяйству.

«Даже на передовой наши подольские ребята не остаются в стороне — бойцы СВО уже воспользовались ДЭГ и сделали свой выбор. Дистанционное электронное голосование доступно круглосуточно — удобно и просто!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.