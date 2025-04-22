Участники СВО подали 1400 заявок в кадровую программу «Герои Подмосковья»

Более 1400 заявок подали участники СВО в кадровую программу «Герои Подмосковья». Программа, аналог федеральной «Время героев», запущена по поручению президента Владимира Путина. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что программа поможет бойцам реализовать себя в гражданской жизни, сообщает REGIONS.

«Особое внимание привлекает состав участников: в числе заявившихся есть офицеры с высокими званиями — вплоть до полковников и генералов, а также награжденные высокими государственными наградами: орденом Мужества и Георгиевским крестом, медалями „За отвагу“ и „За заслуги перед Отечеством“, медалью Жукова, медалью Суворова, а также три Героя России», — отметили в министерстве территориальной политики Московской области.

В программе «Герои Подмосковья» могут участвовать действующие и бывшие военнослужащие СВО с высшим образованием. Обязательное условие — российское гражданство, при этом регистрация в Московской области не нужна. Как сообщает Минтерполитики, заявки подали не только жители Подмосковья, но и участники спецоперации из Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР, ЛНР и других регионов — всего из 61 субъекта РФ.

Программа включает несколько этапов. Сейчас открыта регистрация, которая продлится до 30 апреля. Для участия нужно завести личный кабинет на сайте герои-подмосковья.рф, заполнить анкету, прикрепить документы и написать эссе о себе и своих целях.

Следующий этап — тестирование. Оно пройдет на портале программы с 12:00 5 мая до 12:00 7 мая. Также предусмотрен дополнительный период — с 12:00 26 мая до 12:00 29 мая. Участники с лучшими результатами будут приглашены на собеседование.

В Общественный совет региональной программы «Герои Подмосковья» вошли четыре Героя России: Сергей Лысюк (президент Ассоциации военнослужащих и ветеранов спецназа «Братство краповых беретов „Витязь“»), Андрей Кумов (вице-президент Международной Ассоциации ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа»), Андрей Борисенко (летчик-космонавт, член Общественной палаты Московской области) и Александр Головашкин (председатель совета по патриотическому воспитанию «Офицеры России», член Общественной палаты региона). Также в совет включены офицеры спецподразделений, депутаты, военные журналисты и представители духовенства.

К 1 июля Общественный совет завершит тестирование и собеседования, после чего утвердит список победителей. Финалисты приступят к программе профессиональной переподготовки в сентябре.

Обучение продлится один год и будет организовано в очно-заочном формате с модульной системой преподавания. Специальный курс разработан совместно с Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Как сообщили в Министерстве территориальной политики региона, за каждым участником программы закрепят наставника — представителя правительства области или главу муниципалитета Подмосковья. Наставник будет сопровождать подопечного не только в период учебы и стажировки, но и в течение первого года работы после завершения переподготовки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.