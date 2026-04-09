сегодня в 11:14

Участники СВО готовятся к конкурсу «Абилимпикс» в Павлово‑Посадском техникуме

В филиале Павлово‑Посадского техникума в Крупино идет активная подготовка к участию в конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс». Трое участников специальной военной операции оттачивают навыки в разных направлениях, чтобы достойно представить свой округ на предстоящих соревнованиях, сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

«Абилимпикс» — это международная олимпиада профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Ее главная цель — раскрыть таланты, помочь с трудоустройством и дать возможность заявить о себе на самом высоком уровне.

Наши земляки — яркий пример того, как сила духа и целеустремленность помогают преодолевать любые трудности. В прошлом году участники уже доказали свои способности на областном чемпионате: Алексей Моргунов завоевал серебряную медаль, а Юрий Соломенцев — бронзовую.

Сейчас в техникуме кипит работа: подготовка идет сразу по трем направлениям:

Изобразительное искусство. Евгений Симоненков совершенствует свое мастерство под чутким руководством педагога Оксаны Вавиловой. Каждый новый эскиз и законченная работа — шаг к уверенному выступлению на конкурсе.

Ландшафтный дизайн. Сергей Жак создает проекты будущих зеленых пространств вместе с наставником Людмилой Егоровой. Внимание к деталям и творческий подход помогут ему представить на конкурсе по‑настоящему оригинальные решения.

Ремонт и обслуживание автомобилей. Юрий Соломенцев, прошлогодний призер областного чемпионата, продолжает оттачивать профессиональные навыки в авторемонтной мастерской. Его наставник Дмитрий Волков помогает освоить тонкости профессии и подготовиться к практическим заданиям конкурса.

Преподаватели отмечают высокую мотивацию и упорство ребят. Тренировки проходят регулярно, программа подготовки составлена с учетом требований конкурса и индивидуальных особенностей каждого участника.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.