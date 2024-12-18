Участники столичного «Путешествия в Рождество» поздравят бойцов СВО в госпитале

Участники фестиваля «Путешествие в Рождество» 19 декабря поедут в госпиталь имени П.В. Мандрыка к российским солдатам, которые получили ранения в зоне спецоперации. Бойцов поздравят и передадут подарки, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль «Путешествие в Рождество», который проходит в рамках «Зимы в Москве» с 14 декабря по 12 января, будет радовать москвичей украшенными елками, улицами, светящимися огоньками. Во время него будут работать катки, проводиться мастер-классы, организовываться песни и спектакли.

В этот период улицы Москвы наполнятся счастьем, весельем. Многие люди получат подарки и встретятся с друзьями.

Ощутить приближение Нового года должны и те, кто из-за состояния здоровья не может оказаться на площадках, где проводится фестиваль. Поэтому 19 декабря участники «Путешествия в Рождество» посетят известный Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка (ЦВКГ).

Там они поздравят солдат российских войск, которые принимают участие в спецоперации, пообщаются с ними и попытаются поднять настроение. Эти бойцы получили ранения, лечатся и реабилитируются.

Во время посещения госпиталя участники пообщаются с солдатами, поздравят их, презентуют подарки. Среди них будут и те подарки, которые удалось собрать гостям и участниками благотворительного поединка по хоккею. Друг против друга 14 декабря на катке играли легенды этого вида спорта и блогеры.

Для тех солдат, которые любят спорт, в больницу привезут джерси, экипировку для занятий спортом, автографы, оставленные звездами хоккея в РФ. Помимо этого, гостям презентуют угощения и плюшки из точек «Московских сезонов».

ЦВКГ имени П.В. Мандрыка

Военный госпиталь открылся в 1919 году. Изначально там располагалось всего 50 коек в полевом штабе Красной армии в Серпухове. Со временем он увеличивался. Главный корпус возвели в Сокольниках. Тут лечились высшие военные чиновники РККА.

За более чем столетие работы в больнице реабилитировались многие адмиралы и маршалы. Сейчас там лечатся российские солдаты.

В 2019 году министерство здравоохранения РФ проводило конкурс. ЦВКГ имени Мандрыка получил звание лучшего медицинского учреждения государства. В нем есть наиболее современное оборудование и программы для восстановления. Сейчас в больнице лечат солдат, принимавших участие в спецоперации, а также в военных кампаниях времен СССР.

Военный госпиталь Мандрыка известен работой на культурном поприще. С 1920 года в нем организовывают концерты. В них также принимают участие Большой и Художественный театр страны.

«Зима в Москве»

«Зима в Москве» — проект, который объединяет вокруг себя основные развлечения российской столицы. Он проходит с 1 декабря до 28 февраля.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» — один из наиболее популярных праздников «Московских сезонов». Он начался 14 декабря и завершится 12 января.