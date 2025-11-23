Участники программы «Герои Подмосковья» посетили знаковые места Красногорска

сегодня в 18:50

Шестнадцать участников региональной образовательной программы для ветеранов СВО «Герои Подмосковья» посетили подмосковный Красногорск и познакомились с главными достопримечательностями округа, работой муниципального Центра управления регионом и Красногорской городской службы. Ранее глава Красногорска Дмитрий Волков стал одним из наставников программы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«У ребят есть возможность посмотреть, что происходит на территории Красногорска, как мы выстраиваем работу. Они познакомятся с нашей командой, с жителями, посетят разные локации, каждая из которых формирует неповторимую историю и традиции Красногорска», — сказал глава округа Дмитрий Волков.

В Красногорске слушатели программы посетили администрацию округа, обсудили со специалистами работу муниципального Центра управления регионом, ЕДДС, познакомились с деятельностью Ассоциации ветеранов СВО.

О высокотехнологичной медицинской помощи, которую в Детском научно-клиническом центре имени Рошаля оказывают маленьким пациентам со всей России, рассказала директор центра Татьяна Шаповаленко.

В музее КМЗ гости округа узнали об основных вехах истории одного из ведущих предприятий Красногорска, Красногорского завода имени Зверева, сегодня входящего в состав корпорации «Швабе».

Познакомились участники программы и с работой красногорских коммунальщиков и побывали на строительной площадке школы.

В заключение визита для них состоялась экскурсия в Музей техники Вадима Задорожного.

Проект «Герои Подмосковья» — продолжение федеральной программы «Время Героев», реализуемой по инициативе Президента РФ с марта прошлого года. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных кадров из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных коммерческих организациях Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.