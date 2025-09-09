Участники химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО приступили к обучению по программе «Герои Подмосковья»

На базе мастерской управления «Сенеж» стартовал первый модуль очного обучения по программе «Герои Подмосковья». Руководитель химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров, а также участник Ассоциации Шамиль Хабибуллин приняли участие в первых лекциях, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

В формате очного обучения участники изучат четыре тематических модуля. Освоение каждого из них займет 11 дней. Сейчас финалисты приступили к изучению первого модуля «Государственная политика и система госуправления». В ноябре участники будут изучать «Экономику и финансы», а в следующем году освоят модули «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления».

«Программа „Герои Подмосковья“ — это продолжение инициативы „Время Героев“ Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В проекте участвуют 70 финалистов — ветеранов Специальной военной операции из Московской области», — отметила глава городского округа Елена Землякова.

Финалисты программы изучат нормативно-правовую базу и принципы управления регионом. Программа поможет участникам СВО получить нужные знания для работы в органах государственной и муниципальной власти.

Ранее Александр Александров принял участие в еженедельном штабе по подготовке к отопительному сезону. Для того, чтобы изучить вопросы жилищно-коммунального хозяйства в городе, Александр ознакомился с механизмом взаимодействия профильных служб и отработкой запросов жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.