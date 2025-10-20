Участники Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа организовали встречу со школьниками Чулковской школы № 20

сегодня в 13:50

В ДК «Чулковский» состоялся урок мужества для учащихся Чулковской школы № 20. Мероприятие организовали представители Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На встречу пришли около 200 школьников разных возрастов. Ребята активно общались с ветеранами, задавая множество вопросов о военной службе. Участники СВО с позывными Чара и Чапай, в свою очередь, предложили школьникам порассуждать о понятиях «Родина» и «патриотизм».

«Отряд Чулково» помогает фронту с первых дней частичной мобилизации, объединяя неравнодушных жителей Раменского муниципального округа. Во время мероприятия ветераны выразили слова благодарности волонтерам за поддержку российских военнослужащих. А школьники сказали «спасибо» защитникам Отечества за их мужество, отвагу и желание служить России.

Встреча завершилась взаимными словами благодарности: школьники выразили признательность защитникам Отечества за их службу, а ветераны отметили важность патриотического воспитания молодежи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.