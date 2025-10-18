Участниками «Героев Подмосковья» могут стать бойцы СВО с высшим образованием

В Московской области действует региональная программа подготовки кадров «Герои Подмосковья». Она призвана предоставить возможность военнослужащим, отличившимся храбростью и героизмом в зоне боевых действий, успешно адаптироваться к гражданской жизни.

Участники специальной военной операции, вернувшиеся в Московскую область, высказывают различные стремления: одни планируют вернуться к своей прежней работе и строить карьеру, другие — открыть собственное дело или посвятить себя общественной деятельности. Программа «Герои Подмосковья» призвана содействовать ветеранам СВО в реализации их устремлений.

Задача этой кадровой инициативы — формирование команды опытных и квалифицированных управленцев из числа участников СВО, которые потенциально смогут занимать должности в государственных учреждениях Московской области, органах местного самоуправления, а также в частных компаниях.

Программа переподготовки проводится в очно-заочной форме на бесплатной основе. Обучение рассчитано на год и включает четыре очных модуля. В период между модулями предусмотрены стажировки в государственных и муниципальных структурах под контролем опытных наставников.

Чтобы стать участником программы, требуется зарегистрироваться на официальном сайте, заполнить заявку и предоставить эссе, дождаться приглашения на тестирование и узнать результаты отбора.

«Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции. Сегодня в ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда. Характера и лидерских качеств нашим героям точно не занимать, а во всем остальном мы обязательно поможем. Желаю новых побед и — только вперед», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что программа «Герои Подмосковья» — это шанс расширить свой кругозор, усовершенствовать навыки управления и построить успешную карьеру как в государственных структурах, так и в частных компаниях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.