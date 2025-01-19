Участникам СВО передали из Подольска запчасти для автомобилей, грелки и фрукты

Власти Подольска передали участникам СВО автомобильные компрессоры, аккумуляторы, утеплитель, теплоиды. Для иммунитета и настроения — фрукты, сладости, пирожки. По просьбам родных военнослужащих собрали именные коробки с необходимыми мелочами для быта и лекарствами, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Еще один гуманитарный груз доставлен нашим бойцам! С первых дней специальной военной операции Подольск рядом с защитниками. Большую поддержку оказывают наши учреждения, предприятия, представители бизнеса. И в этот раз на помощь пришли Климовский специализированный патронный завод, компания „РТ-Капитал“ и, конечно, неравнодушные жители округа. Спасибо каждому за участие! Вместе мы приближаем нашу общую победу» — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Помочь воинам можно через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска». Также Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1, ежедневно принимает желающих. Информация по телефону: 8 (4967) 50-04-93.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.