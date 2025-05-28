Участника СВО и поэта сборника RT «ПоэZия русской зимы» наградили медалью РПЦ
Патриарх Кирилл вручил награду участнику СВО Дмитрию Филиппову
Участник СВО, автор романа «Собиратели тишины» и поэт сборника RT «ПоэZия русской зимы» Дмитрий Филиппов получил медаль благоверного князя Димитрия Донского, сообщает RT.
Награда присуждена за труды «по духовному осмыслению и отражению подвига Русского воинства в литературе».
Вручение состоялось в рамках XIV Патриаршей литературной премии. Мероприятие прошло в зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично руководил торжественной церемонией избрания и чествования победителей.
«Получить награду из рук патриарха — высочайшая честь для любого православного человека. И такая же высочайшая ответственность. Служу России!» — сказал Филиппов по итогам церемонии.