Участника СВО и поэта сборника RT «ПоэZия русской зимы» наградили медалью РПЦ

сегодня в 12:34

Награда присуждена за труды «по духовному осмыслению и отражению подвига Русского воинства в литературе».

Вручение состоялось в рамках XIV Патриаршей литературной премии. Мероприятие прошло в зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично руководил торжественной церемонией избрания и чествования победителей.

«Получить награду из рук патриарха — высочайшая честь для любого православного человека. И такая же высочайшая ответственность. Служу России!» — сказал Филиппов по итогам церемонии.