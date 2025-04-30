Участник СВО: смелость и храбрость взращивают отличных управленцев

Человек, имеющий реальный боевой опыт, может подавить свой страх, и благодаря этому он становится более решительным и не стесняется брать ответственность за себя и окружающих. Об этом РИАМО сообщил участник СВО Дмитрий Воробьев.

«Он уже рисковал самым дорогим, что есть у человека, — жизнью. Соответственно после этого немножко меняется мышление, и он становится более свободен от каких-то предрассудков, которые мешают человеку брать на себя ответственность и решительность», — сказал Дмитрий Воробьев.

Участник СВО отметил, что если человек подавил свой страх однажды, то дальше он уже делает это легче. И в этом смысле у бойцов, защищающих Родину, есть преимущество.

«Я же давно служу, и у меня опыт давнишний. И, глядя на ребят, которые помоложе приходят, видно, как они меняются, как они становятся другими. У них появляется решительность, они преодолевают свои страхи, начинают брать ответственность за себя и окружающих их товарищей. А это как раз управленцу и нужно — где-то не побояться взять на себя ответственность, принять решение, вынести потом это решение, отвечать за него и идти до конца», — добавил Дмитрий Воробьев.

Он добавил, что таким храбрым и отважным защитникам Родины для того, чтобы стать управленцами, необходимо профильное обучение. Его можно получить в рамках программы «Герои Подмосковья». Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе продлится до 30 апреля. Затем участникам нужно пройти онлайн-тестирование, которое будет проводиться в два этапа: основной поток — с 5 по 7 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. Следующий этап — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Обучение по программе профпереподготовки начнется в сентябре 2025 года и продлится ровно год — до сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.