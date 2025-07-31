Участник СВО Сергей Ламихов представил Жуковский на «Кубке мужества»

Во Дворце спорта «Надежда» в Серпухове состоялся межрегиональный спортивный фестиваль среди ветеранов боевых действий «Кубок мужества». Участие в нем принимали более 180 человек из 6 регионов России. Спортсмены состязались в четырех дисциплинах: метании ножа, пауэрлифтинге, адаптивном боксе и гиревом спорте, сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

Турнир стал первым масштабным спортивным событием, организованным при участии Ассоциации ветеранов СВО Московской области.

По итогам общекомандного зачета Подмосковье занимает первое место по количеству наград. Регион представляли участники специальной военной операции из 36 городских округов. В числе участников от Подмосковья — Сергей Ламихов из Жуковского. Он выступал в дисциплине «спортивное метание ножа». Сергей является членом Ассоциации ветеранов СВО, награжден орденом Мужества.

«Благодарю Сергея за выступление на турнире. Несмотря на серьезные проблемы со зрением из-за осколочного ранения, он продолжает вести активную жизнь и доказывать всем нам, что нет ничего невозможного. Сергей является прекрасным примером мужества и оптимизма», — сказал глава Жуковского Андроник Пак.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области. «Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.