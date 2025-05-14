Участник СВО рассказал, почему защитники Родины становятся хорошими управленцами

Защитники Родины становятся хорошими управленцами, так как с началом СВО они выбрали не бегство в другие страны, а приняли решение остаться в России и решать проблему совместно с государством. Об этом сообщил РИАМО участник СВО, участник Крымских событий 2014 года, участник контртеррористических операций, лейтенант Роман Артеменко.

«По сути своей, боец СВО может многим помочь государству. Все зависит от его образовательного уровня, должности, воинского звания, и вообще его специализации в той или иной сфере. В первую очередь, наверное, в ценностях и отношению к своей стране, державе и к народу», — сказал Артеменко.

По его словам, сейчас больше половины людей на фронте — это просто люди, которые добровольно встали на помощь своей стране, разных профессий и специализаций, которые могут чем-то помочь.

Лейтенант уверен, что при возвращении «на гражданку» опытные военнослужащие могут помогать другим в реабилитации, социализации, адаптации и во многих проектах по патриотизму.

«Также самый глобальный вопрос, который ждет нашу страну, это в первую очередь встраивание людей с боевым опытом, в том числе тяжелым опытом, в экономику страны, так как сейчас большое количество военнослужащих — люди, которые с гражданской профессией решили пойти на защиту Родины и страны. У них будет отпечаток очень сильный, и в этом сможет помочь как раз социализация, адаптация и психологическая помощь. Потому что вернуться к мирной жизни у многих самостоятельно не получится», — добавил Роман Артеменко.

Герои Подмосковья

Помочь адаптироваться может программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО, которая проходит в Московской области. Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе проходил до 30 апреля. Следующий этап — онлайн-тестирование: основной поток прошел с 5 по 7 мая, дополнительный состоится с 26 по 29 мая. Далее — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

На проект поступило около 2450 заявок из 67 регионов России. Мужчин — 2401, женщин — 55. Из них 1144 — действующие бойцы специальной военной операции. Подавляющее большинство заявок поступило из Подмосковья — 2000, Москвы — 202, остальные 254 — из других регионов страны.

Обучение по программе профпереподготовки начнется в сентябре 2025 года и продлится ровно год — до сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.