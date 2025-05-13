Участник СВО рассказал, насколько важна поддержка при возвращении в мирную жизнь

Поддержка при возвращении «на гражданку» должна быть обязательно для всех участников специальной военной операции. Об этом РИАМО сообщил участник СВО, командир батальона Владимир Мясников (позывной Спартак).

По его словам, помощь при возвращении с СВО необходимо оказывать всем бойцам, особенно молодым.

«У меня это 2 война, которую я прошел, и я себя и своих ребят подчиненных готовил к мирной жизни. Говорил, что будет совершенно другой взгляд и очень тяжело людям, которые прошли огонь, воду, смерть друзей. Причем близких друзей. Это не то, что в книжках художественных написано. Когда это все видишь, как твой друг погибает, или ты лично передаешь вещи родным матерям, отцам, женам, детям, это очень тяжело», — сказал Спартак.

Пройденные события очень сильно отпечатываются в сознании бойцов, по словам Владимира Мясникова. И именно поэтому необходима помощь государства. Во-первых, необходимо психологическое восстановление. А во-вторых, устройство ребят, потому что не все будут понимать, что происходит вокруг. По словам Спартака, на войне одна задача — победить. А в мирной жизни задач много. И к этому надо ребят очень аккуратно готовить.

Герои Подмосковья

Помочь вернувшимся в мирную жизнь бойцам может программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья», которая проходит в Московской области. Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе проходил до 30 апреля. Затем участники проходят онлайн-тестирование, которое проводится в два этапа: основной поток прошел с 5 по 7 мая, дополнительный состоится с 26 по 29 мая. Следующий этап — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

В проекте решили участвовать около 2450 человек из 67 регионов России. Мужчин — 2392, женщин — 54. Из них 1144 — действующие бойцы специальной военной операции. Подавляющее большинство заявок поступило из Подмосковья — 2000, Москвы — 202, остальные 253 — из других регионов страны.

Обучение по программе профпереподготовки начнется в сентябре 2025 года и продлится ровно год — до сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.