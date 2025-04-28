Участник СВО про программу «Герои Подмосковья»: хочется быть полезным обществу

В первую очередь хотелось бы быть полезным обществу и государству после возвращения с СВО, сообщил РИАМО участник спецоперации, полковник, кандидат технических наук, доцент Вячеслав Артемов.

«Хотелось бы, чтобы это было не для галочки. Для людей, для общества, чтобы была ответная реакция. Чтобы люди получали реальную помощь и реальные действия», — сказал участник СВО.

Также Артемов хотел бы сделать из молодежи активных членов общества. По его мнению, пропаганда активной жизненной позиции в обществе должна быть повсеместно — не только в речах, стихах и песнях.

«Молодежь надо к этому приучать. Это происходит не по щелчку пальцев — раз, и взгляды на жизнь поменялись. Нет, это кропотливая, плановая работа должна быть. На всех уровнях — и образовательная деятельность, и культурно-досуговая программа», — добавил Вячеслав Артемов.

По его словам, несмотря на его огромный опыт и научную деятельность, возвращение «на гражданку» дается с трудом. В реализации планов герою СВО может помочь региональный проект «Герои Подмосковья» — Вячеслав Артемов уже подал свою заявку.

Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО стартовала в Московской области. Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе продлится до 30 апреля. Затем участникам нужно пройти онлайн-тестирование, которое будет проводиться в два этапа: основной поток — с 5 по 7 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. Следующий этап — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Обучение по программе профпереподготовки начнется в сентябре 2025 года и продлится ровно год — до сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.