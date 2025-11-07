Участник СВО о программе «Герои Подмосковья»: обучение превзошло все ожидания

Обучение в рамках региональной программы «Герои Подмосковья» превзошло все ожидания, которые были изначально. Организация на высшем уровне, сообщил РИАМО финалист программы «Время Героев», участник СВО, помощник Начальника разведки полка 1430 гвардейского мотострелкового полка Артем Чурилов.

«С самого первого дня удивила вовлеченность тех, кто организовывал все мероприятия. Организация на высшем уровне. Удивило количество спикеров: представители Госдумы, Мособлдумы, вице-губернаторы, министры. После этого сразу стало понятно, что уровень программы действительно высокий, что это не просто обучение „для галочки“. На нас делается серьезная ставка», — рассказал Чурилов.

Ветеран СВО добавил, что каждое занятие воспринималось не как формальная лекция, а как личный разговор о будущем. Организаторы вложили в программу смысл: подготовить тех, кто уже доказал свою надежность на службе, к новой роли — управленцев, готовых действовать с тем же уровнем ответственности, но в мирных условиях.

Как поступить на обучение

Чтобы обучаться по программе «Герои Подмосковья», нужно быть демобилизованным бойцом СВО с высшим образованием и иметь российское гражданство. При этом быть прописанным именно в Московской области необязательно, учиться смогут граждане из всех российских субъектов.

Военнослужащие, еще участвующие в специальной военной операции, имеют право подать заявку на участие в конкурсном отборе. В случае успешного прохождения, они будут включены в кадровый резерв для прохождения обучения после демобилизации.

О программе

В Московской области реализуется программа «Герои Подмосковья», направленная на создание кадрового резерва управленцев из числа военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции. Главная цель программы обучения — предоставить участникам ключевые навыки и знания, необходимые для занятия руководящих должностей как в органах государственной и муниципальной власти области, так и в коммерческих организациях.

Одногодичный курс обучения, проводящийся в комбинированном очно-заочном формате, является бесплатным для всех, кто проходит обучение. Образовательная программа включает четыре тематических раздела. В периоды между учебными модулями ветераны проходят стажировку в государственных и муниципальных организациях под кураторством опытных наставников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что данная образовательная программа станет хорошим подспорьем для бойцов СВО и даст им необходимые знания и компетенции.

«Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции. Сегодня в ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда. Характера и лидерских качеств нашим героям точно не занимать, а во всем остальном мы обязательно поможем. Желаю новых побед и — только вперед», — сказал глава региона.

