Участник СВО нашел в грязи икону со своим именем и был спасен
Участника СВО спасла найденная в грязи икона
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Казак Александр Абрамцев заявил, что в ходе спецоперации его спасла найденная в грязи икона, на которой было написано «Рабу Божьему Александру». По словам военного, батюшка благословил эту икону и сказал, что «она ждала» его, сообщается в Telegram-канале «Защитники Отечества I Забайкальский край».
Александр рассказал, что он и его сослуживцы попали под украинский обстрел, когда везли икону с фронта. По словам казака, священный предмет спас их от огня противника.
«Было больше, наверно, пяти прилетов по нам. И все почему-то мимо», — вспомнил армеец.
После этого Александр привез икону домой. Сейчас, по словам казака, она охраняет его дом.