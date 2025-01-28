Участник СВО нашел в грязи икону со своим именем и был спасен

Казак Александр Абрамцев заявил, что в ходе спецоперации его спасла найденная в грязи икона, на которой было написано «Рабу Божьему Александру». По словам военного, батюшка благословил эту икону и сказал, что «она ждала» его, сообщается в Telegram-канале «Защитники Отечества I Забайкальский край» .

Александр рассказал, что он и его сослуживцы попали под украинский обстрел, когда везли икону с фронта. По словам казака, священный предмет спас их от огня противника.

«Было больше, наверно, пяти прилетов по нам. И все почему-то мимо», — вспомнил армеец.

После этого Александр привез икону домой. Сейчас, по словам казака, она охраняет его дом.