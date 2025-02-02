Участник СВО и волонтеры Химок передали экспонаты с фронта в школьный музей

Вместе жителями и гостями микрорайона Сходня в торжественном мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и депутат Совета депутатов Руслан Шаипов.

Участник спецоперации передал музею с фронта саперскую лопатку, каску солдата ВСУ и подбитый дрон. Этот БПЛА при взрыве нанес Дмитрию 37 осколочных ранений. Боец накрыл раненного товарища, принял весь удар на себя, но остался жив. За героический подвиг его наградили Орденом Мужества.

«Живой пример героя намного лучше тысячи наших слов. Кстати, музей в лицее существует уже более 70 лет. В нём собраны предметы времён Великой Отечественной войны, теперь есть и отдельная экспозиция, посвященная СВО», — рассказал Сергей Малиновский.

Кроме того, в лицее № 21 провели патриотическое мероприятие, посвящённое 85-летию со дня завершения написания романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Химчанам рассказали об истории создания произведения, о реальных людях, ставших литературными героями. Также для гостей подготовили концертную программу и угощения.

«„Тихий Дон“ принес Шолохову известность не только в России, но и на мировом уровне. Роман имел огромный успех среди читателей, так как на его страницах автором была дана ясная картина того, чем жил и что пережил наш народ в годы Гражданской и Первой мировой войн», — рассказал Руслан Шаипов.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов напомнил, в Химках уже более шести месяцев реализуют масштабную патриотическую программу. Она направлена на объединение разных поколений жителей вокруг общих ценностей: любви к России, своему городу и его истории. Для горожан ежедневно проводят различные мероприятия: мастер-классы, лекции, открытые уроки, кинопоказы, выставки, встречи с ветеранами боевых действий и многое другое.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.