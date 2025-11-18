Участник СВО Чурилов: программа «Герои Подмосковья» помогает найти новый путь

Программа «Герои Подмосковья» помогает не просто адаптироваться после службы, а найти новый путь, сообщил РИАМО участник спецоперации Артем Чурилов.

«Мой пример тому подтверждение. До мобилизации я работал директором по логистике в крупной федеральной компании, входил в топ-менеджмент. После ранения и долгой реабилитации компания, к сожалению, обанкротилась. И как раз тогда появилась возможность пройти отбор в эту программу», — сказал Чурилов.

Он подчеркнул, что все совпало по времени, и это стало точкой перезапуска. Он не вернулся в бизнес, а открыл для себя новое направление.

«Это не просто адаптация — это переосмысление. После боевых действий многое в жизни меняется, и ты понимаешь, что хочешь быть полезным по-другому. Для меня логистика стала предсказуемой, обыденной: все ясно, все выстроено. А госуправление — это что-то новое, живое, развивающееся. Это интерес, возможность приносить пользу и реально видеть результат», — добавил собеседник.

О программе

Программа «Герои Подмосковья» реализуется в регионе по поручению президента России Владимира Путина. Главной целью проекта является дать возможность ветеранам СВО получить новые знания, развить их управленческие навыки и помочь построить карьеру в государственной или частно-корпоративной сфере.

Обучение в программе длится один год на безвозмездной основе для всех, кто подал заявку и прошел отборочный тур. Программа состоит из четырех очно-заочных блоков и стажировки, в том числе в государственных учреждениях и муниципальных администрациях. Все обучение проходит под чутким контролем опытных наставников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«„Время героев“ — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.

