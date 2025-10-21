Участник программы «Герои Подмосковья»: здесь готовят управленцев нового поколения

«Особенность этой программы (Герои Подмосковья) в том, что очень грамотно построен учебный процесс. Учебная программа, предметы, организация спикеров — все это делает ее особенной. Никакой формальности нет, это действительно нужная программа для подготовки государственных управленцев. После первого модуля обучения я приобрел новые знания, многое для себя подчеркнул. Есть обратная связь — десятибалльная система оценки. Я поставил твердую десятку с плюсом», — сказал Александров.

Он добавил, что программа интересная, хорошо продуманная, с грамотно выстроенным учебным процессом и структурой модулей. Работают профессионалы из сферы госуправления, а эксперты приложили все усилия, чтобы подготовить людей как нужно.

«Главное отличие программы — в людях и подходе. Учебный процесс сочетает теорию, практику и деловые модули. Приезжают действующие чиновники, представители органов власти и муниципалитетов, которые рассказывают, как все работает на практике. Это и делает программу уникальной», — отметил участник программы.

Александров уточнил, что атмосфера тоже играет большую роль.

«У нас 70 человек — ветераны СВО, люди с общими мыслями, идеями и целями. Мы не просто учимся, а дружим, объединяемся, взаимодействуем. После первого модуля все сдружились, проводим совместные мероприятия, работаем в команде. Это объединяет», — заключил он.

Программа «Герои Подмосковья» призвана содействовать ветеранам СВО в реализации их устремлений. Задача — формирование команды опытных и квалифицированных управленцев из числа участников СВО, которые потенциально смогут занимать должности в государственных учреждениях Московской области, органах местного самоуправления, а также в частных компаниях.

Чтобы стать участником программы, требуется зарегистрироваться на официальном сайте, заполнить заявку и предоставить эссе, дождаться приглашения на тестирование и узнать результаты отбора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что данная образовательная программа станет хорошим подспорьем для бойцов спецоперации, даст необходимые знания и компетенции.

«в ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда. Характера и лидерских качеств нашим героям точно не занимать, а во всем остальном мы обязательно поможем», — сказал глава региона.

