Участник программы «Герои Подмосковья» Шишкин о проекте: это вызов и перспектива

Шишкин вырос в семье военнослужащего. Награжден медалью «За отвагу», орденом Мужества. Он женат, есть ребенок.

«Я заходил (на участие в боевых действиях на Донбассе — ред.) еще до официального объявления специальной военной операции. На энтузиазме, скажем так. Хотелось помочь братскому народу. Был там довольно долго — пока врачи не запретили. Сказали: все, больше нельзя. Вернулся к мирной жизни. И подумал — чем еще могу быть полезен? Пошел работать на государственный военный завод. На министерство обороны. Там польза была одна, тут — другая. А потом поступило еще одно предложение — пройти программу. Это и вызов, и личное желание», — сказал Шишкин.

Он добавил, что есть внутреннее желание принести максимальную пользу, чтобы в старости можно было оглянуться и понять: все было не зря.

«Если говорить для тех, кто только думает попробовать себя, то, конечно, это и адаптация, и возможность получить новую профессию. Это перспектива. Я полностью согласен с нашим президентом, верховным главнокомандующим (Владимиром Путиным — ред.). Это его идея — программа „Время героев“. Он попал в точку. Абсолютно. Эта программа — для тех, кому небезразлична судьба России. Кто думает о будущем. Кто думает, как будут расти и воспитываться дети, какими вырастут внуки. Что будет со страной дальше», — рассказал Александр Шишкин.

Он также поделился своими ощущениями от прохождения самой программы, в рамках которой необходимо было сдать письменный тест.

«Волнение точно было, потому что хочется пройти эту программу. Как будто сдаешь экзамен в школе. С одной стороны, тест интересный, а с другой — давит тайминг. Времени мало, вопросов много. Пришлось вспоминать географию, политику, какие-то вещи из школьной программы. Вопросы были разноплановыми. Не узконаправленными, а именно комплексными — и обществознание, и география, и устройство государственного строя. Вопросы такие, на которые в повседневной жизни уже не обращаешь внимания, что-то забывается», — рассказал участник программы.

Герои Подмосковья

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Московской области реализуется программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО. Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе проходил до 30 апреля. Следующий этап — онлайн-тестирование: основной поток прошел с 5 по 7 мая, дополнительный состоится с 26 по 29 мая. Далее — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

На проект поступило около 2450 заявок из 67 регионов России. Мужчин — 2401, женщин — 55. Из них 1144 — действующие бойцы специальной военной операции. Подавляющее большинство заявок поступило из Подмосковья — 2000, Москвы — 202, остальные 254 — из других регионов страны.

Обучение по программе профпереподготовки начнется в сентябре 2025 года и продлится ровно год — до сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.