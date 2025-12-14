Участник проекта «Герои Подмосковья» Воробьев рассказал о планах на будущее

Проект «Герои Подмосковья» во многом отличается от обычных вузов. Например, здесь не дадут «дежурную тему» для диплома и не отправят работать. Ее разрабатывают самостоятельно, но при поддержке опытного наставника, рассказал РИАМО участник программы «Герои Подмосковья», майор запаса Дмитрий Воробьев.

Участник проекта рассказал о планах на будущее. Для начала Воробьев хочет закончить обучение. Предстоит сделать диплом, как и в любом вузе. Сейчас он работает над темой, ведь она должна быть серьезной.

«Обычно в вузах, если человек не может себе тему придумать, ему дежурную какую-то дали, и все, и работай. Здесь такого нет. Если не выбрал тему — ну, что тут, извини. Тему обязательно надо самому придумать. Вот я сейчас как раз с наставником по этому поводу общался недавно. Соответственно, работаем над этим вопросом тоже», — уточнил Воробьев.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

