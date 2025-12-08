Опыт службы в СВО для многих участников проекта «Герои Подмосковья» оказался определяющим. Это не просто военные навыки, а школа характера. Там человек сталкивается с выживанием, сплочением, умением действовать в условиях неопределенности. Развивается ответственность — не за контракт и прибыль, а за жизни людей, рассказал РИАМО финалист программы «Герои Подмосковья», сержант, старший разведчик снайпер, ветеран СВО Александр Шелковой.

«Когда возвращаешься с боевого задания в полном составе, без потерь, — это главное. Этот опыт формирует способность принимать решения и нести за них ответственность. Именно поэтому президент назвал таких людей новой элитой — теми, кто не боится действовать», — высказался Шелковой.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

