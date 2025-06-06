Участник проекта «Герои Подмосковья» Кудрявцев: я хочу развивать спорт системно

Участник программы «Герои Подмосковья», доброволец, мастер спорта России по дзюдо и самбо Михаил Кудрявцев рассказал РИАМО, что ведет социальную деятельность в сфере спорта и понял, что пришло время развивать его системно, прививая молодому поколению патриотизм.

«Сейчас я веду социальную деятельность в сфере спорта. И решил двигаться дальше — в социально-политическое направление, чтобы развивать спорт уже системно, не только в рамках нашего города, но и по всей области. Я вижу просадку в этом направлении и понимаю, как можно было бы с этим работать. Есть свое видение», — сказал Кудрявцев.

Он также является руководителем МОО «Федерация ММА Сергиево-Посадского городского округа» и владельцем Центра единоборств, где занимаются более 200 воспитанников.

«Я вижу, насколько востребована работа с молодежью, с воспитанием здорового поколения. И мне близка именно эта тема — спорт, здоровый образ жизни, патриотическое воспитание. Это направления, в которых я себя ощущаю уверенно, и которыми хочу заниматься дальше. От участия в программе я ожидаю, в первую очередь, новых знаний. Понимаю, что будет обучение — насколько знаю, от РАНХиГС. Это интересно, потому что мы учимся всю жизнь, а получить опыт от людей, которые в этом направлении давно работают, — это важно», — отметил Кудрявцев.

Он уточнил, что среди его главных стремлений — желание убрать с улиц хулиганство, сделать акцент на здоровье, на патриотизме.

«К сожалению, у молодежи сейчас есть пробел в понимании, что такое быть патриотом. Для меня, например, участие в СВО — это было осознанное решение, продиктованное именно чувством долга и любви к стране. На фронте я видел молодых ребят, по 18–20 лет, с которыми явно нужно работать. У многих — неполные семьи, у кого-то родители в разводе или вообще отсутствуют. Это накладывает отпечаток, сказывается на воспитании. Эти дети приходят без внутреннего стержня, без понимания, зачем они здесь. А ведь это — серьезная психологическая проблема», — поделился участник программы.

О программе Кудрявцев узнал от муниципальных органов своего городского округа — Химки. Также он давно следит за событиями в Московской области: подписан на Telegram-канал губернатора региона Андрея Воробьева, на каналы министерства территориальной политики. Именно оттуда и пришла основная информация. После этого Кудрявцев решил подать заявку на участие в программе.

Программа «Герои Подмосковья»

В Московской области реализуется программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО. Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе проходил до 30 апреля. Следующий этап — онлайн-тестирование: основной поток прошел с 5 по 7 мая, дополнительный состоялся с 26 по 29 мая. Из 1170 человек, успешно прошедших тестирование: 372 — гражданские специалисты, 791 — представители силовых ведомств (вооруженные силы — 688, МВД — 18, Росгвардия — 75, другие ведомства — 10). Далее — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

На проект поступило около 2450 заявок из 67 регионов России. Мужчин — 2401, женщин — 55. Из них 1144 — действующие бойцы специальной военной операции. Подавляющее большинство заявок поступило из Подмосковья — 2000, Москвы — 202, остальные 254 — из других регионов страны.

Обучение по программе профпереподготовки начнется в сентябре 2025 года и продлится ровно год — до сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.