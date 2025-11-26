Участник операции «Поток-3» передал маску в Ассоциацию ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа

Спасательная маска с росписью одного из участников операции «Поток-3» по освобождению города Суджи в Курской области, была передана Вячеславу Шаронову, руководителю Ассоциации ветеранов СВО в Орехово-Зуевском городском округе. Эти уникальные маски производятся на ООО «Завод „Озон“ ГС и ПО» в Орехово-Зуеве, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Российские военнослужащие для освобождения Суджи совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. При этом они использовали данные спасательные маски для защиты себя от газа.

«Сделаем все, чтобы Россия жила» — такую надпись оставил на маске один из участников операции. Также прилагается фотография военнослужащего, запечатленного в этот важный момент.

Вскоре эта уникальная маска займет свое почетное место в военно-патриотическом центре «Русичи» города Орехово-Зуево. Центр уже активно пополняется ценными экспонатами, привезенными из зоны специальной военной операции. Среди них — шевроны, флаги и другие символы, отражающие боевой путь и дух участников боевых действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.