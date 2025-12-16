Участник «Героев Подмосковья» Воробьев: лекции в проекте читают профессионалы

«Одно дело, когда читает кто-то, кто теоретик неизвестный, непонятный, который просто сам прочитал в книжке, а другое дело, когда читает человек, который всю жизнь этим занимался. И который задает тренды в том или ином вопросе, который вы сейчас изучаете. Думаю, вывод очевиден», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что проект отличается от любых других программ переподготовки. Он для определенного типа студентов — людей, которые защищали Родину. Ветеран СВО подчеркнул, что в этой работе свои особенности, ведь среди студентов есть люди с увечьями. Эти моменты учтены, все организовано на высшем уровне.

«Потом, допустим, нет такой аудитории, как на обычных курсах, когда сидишь в обычном институте или в военном училище. В данном случае все сидят за круглыми столами, постоянно меняются, организаторы построили так, чтобы люди все друг с другом однозначно познакомились, поработали. Это правильный момент. Особенность именно в том, что даже если человек особую инициативу знакомиться с другими людьми не проявляет, все равно он будет со всеми общаться, со всеми работать. Такой момент очень полезный», — заключил Воробьев.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

