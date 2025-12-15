Участник «Героев Подмосковья» Воробьев дал совет будущим студентам программы

Самый простой совет для тех, кто думает, идти ли учиться по программе «Герои Подмосковья»: не попробуешь — не узнаешь. Важно иметь желание и не сидеть на месте, заявил РИАМО участник проекта «Герои Подмосковья», майор запаса Дмитрий Воробьев.

«Самый простой совет тем, кто думает, идти ли на проект: не попробуешь — не узнаешь. Естественно, пока сомневаешься и сидишь — ничего не сделаешь. Нужно попытаться, попробовать, узнать. Может быть, что-то получится. А чтобы получилось, в первую очередь нужно желание. Если есть желание, будет и все остальное», — сказал Воробьев.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

