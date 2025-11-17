Участник «Героев Подмосковья» Тихонравов: для программы важна целеустремленность

Участие в программе «Герои Подмосковья» — это, прежде всего, развитие как в профессиональном плане, так и наработка связей, которые в дальнейшем будут помогать, сообщил РИАМО участник проекта, подполковник Леонид Тихонравов.

«Поэтому идти на проект обязательно стоит, если ты хочешь дальше развиваться, а не оставаться на одном месте. Потому что в первую очередь для участника важна целеустремленность. То есть ты должен понимать, как ты себя видишь в ближайшей перспективе. Через пять лет, допустим», — сказал Тихонравов.

По его словам, у участника программы это должно быть запланировано в его деятельности, в жизни.

«И если ты видишь себя где-то на этой должности, то придется к этим целям двигаться. И, соответственно, прикладывать определенные усилия», — заключил подполковник.

О программе

Программа «Герои Подмосковья» реализуется в регионе по поручению президента России Владимира Путина. Главной целью проекта является дать возможность ветеранам СВО получить новые знания, развить их управленческие навыки и помочь построить карьеру в государственной или частно-корпоративной сфере.

Обучение в программе длится один год на безвозмездной основе для всех, кто подал заявку и прошел отборочный тур. Программа состоит из четырех очно-заочных блоков и стажировки, в том числе в государственных учреждениях и муниципальных администрациях. Все обучение проходит под чутким контролем опытных наставников.

Об участниках

Поступить на обучение в «Герои Подмосковья» могут не только жители Московского региона, но и других регионов страны, которые имеют российское гражданство и высшее образование.

Бойцы, которые в настоящее время находятся в зоне соприкосновения с противником, тоже могут подать заявку на участие в программе, пройти конкурс. В случае успешного прохождения отборочного тура произойдет их зачисление в резерв на обучение после завершения службы.

Выпускники, успешно окончившие программу, смогут получить работу на вакантных должностях или же войдут в резервный список для последующего трудоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«„Время героев“ — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.

