Участник «Героев Подмосковья» Тараканов: сама идея проекта — мудрое решение
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Идея проекта «Герои Подмосковья» правильная. Это региональное продолжение большой федеральной программы и мудрое решение на уровне государства, рассказал РИАМО ветеран СВО, старший лейтенант, участник программы «Герои Подмосковья» Игорь Тараканов.
По его словам, суть программы заключается в том, чтобы готовить людей, которые уже доказали, что умеют держать удар, нести ответственность. Им дают инструменты, знания и возможность работать дальше уже в мирной, гражданской сфере.
«И то, что на региональном уровне программу подхватили и оперативно развернули, это тоже важно, потому что такие вещи должны работать не на бумаге, а в реальности», — заключил Тараканов.
О программе
По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.
Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.
«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.
