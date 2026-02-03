Участник «Героев Подмосковья» Тараканов: программа дает реабилитационный эффект

В программе «Герои Подмосковья» важно все вкупе: и люди, и подход, и атмосфера, сообщил РИАМО ветеран СВО, старший лейтенант, участник программы Игорь Тараканов.

«Атмосфера важна, потому что обучение идет не в формате „пришел-послушал-ушел“. Мы живем полным пансионом, на 10 суток заезжаем, постоянно общаемся, вместе учимся, вместе обсуждаем, вместе проживаем этот опыт», — сказал Тараканов.

Он подчеркнул, что это дает эффект не только образовательный, но и в том числе реабилитационный.

«Особенно для тех, кто прошел тяжелые истории: общение, коллектив, ощущение плеча, нормальная позитивная среда. Это реально работает», — добавил ветеран СВО.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

