Он отметил, что отбор участников был серьезным и многоступенчатым. Сначала нужно было зарегистрироваться, пройти тестирование — на общие знания и управленческие навыки, затем психологические проверки. Проводились собеседования — онлайн и очные. Проверяли сильные и слабые стороны, составляли индивидуальные характеристики участников с анализом управленческих качеств и опыта.

«Оценивали даже общую эрудицию — вплоть до вопросов вроде: „Через какие города протекает Лена?“ Ведь человек, которого готовят к государственной службе, должен быть всесторонне развит. После анализа проходила комиссия, где утверждали финальный список участников», — рассказал Шелковой.

Программа строится из четырех очных модулей, разделенных периодами стажировки. Каждый участник определяет направление практики: кто-то проходит ее в муниципалитетах, кто-то — в правительстве Московской области. В частности, первый модуль был посвящен государственному управлению, второй — экономике и финансам, заключил участник «Героев Подмосковья».

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

