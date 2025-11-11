Участник «Героев Подмосковья» Шелковой: в нас течет кровь победителей

Участник СВО и программы «Герои Подмосковья», представитель ратной династии Рябоконь-Шелковых Александр Шелковой рассказал о своем боевом пути и прославленных родственниках. Он подчеркнул, что в россиянах течет кровь победителей.

С начала спецоперации Шелковой отправился на фронт добровольцем, командовал группой бойцов во время штурма. Был ранен, но удержал позиции и организовал эвакуацию раненых. Его дед, Петр Рябоконь, прошел всю Великую Отечественную войну и дошел до Берлина.

«Самое трудное было сказать семье, что я ухожу на СВО, потому что я многодетный отец, а все остальное — это долг. Как говорит мой сын — в нас течет кровь победителей», — рассказал Шелковой.

После возвращения с фронта служение Родине не закончилось. Шелковой стал участником программы «Герои Подмосковья», которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

О программе

Главной целью проекта является дать возможность ветеранам СВО получить новые знания, развить их управленческие навыки и помочь построить карьеру в государственной или частно-корпоративной сфере.

Обучение в программе длится один год на безвозмездной основе для всех, кто подал заявку и прошел отборочный тур. Программа состоит из четырех очно-заочных блоков и стажировки, в том числе в государственных учреждениях и муниципальных администрациях. Все обучение проходит под чутким контролем опытных наставников.

Об участниках

Поступить на обучение в «Герои Подмосковья» могут не только жители Московского региона, но и других регионов страны, которые имеют российское гражданство и высшее образование.

Бойцы, которые в настоящее время находятся в зоне соприкосновения с противником, тоже могут подать заявку на участие в программе, пройти конкурс. В случае успешного прохождения отборочного тура произойдет их зачисление в резерв на обучение после завершения службы.

Выпускники, успешно окончившие программу, смогут получить работу на вакантных должностях или же войдут в резервный список для последующего трудоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

««Время героев» — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.

