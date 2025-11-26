Участник «Героев Подмосковья» Шаров: в программе интересный подход к обучению

Программа «Герои Подмосковья» сама по себе очень интересная и познавательная для участников, сообщил РИАМО сержант запаса, участник «Героев Подмосковья» Александр Шаров.

«Учебный процесс для меня проходит достаточно сложно с учетом всей новой информации, которую приходится осваивать в очень короткий срок, но программа сама по себе очень интересная и познавательная», — сказал Шаров.

Он добавил, что в программе очень интересный подход к интенсивному изучению теории и применению его на практике.

«Основные планы на время обучения — это как можно больше получить знаний и практических навыков, а после обучения <…> — еще и применять все полученные навыки, знакомства для дальнейшего саморазвития и развития нашей Родины», — поделился участник «Героев Подмосковья».

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

