Участник «Героев Подмосковья» Шаров призвал не сомневаться и идти на программу

Участник программы «Герои Подмосковья» Александр Шаров дал совет тем, кто пока сомневается, стоит ли проходить обучение. По его словам, ответ однозначный — идти, потому что программа уже многим помогла.

Шаров отметил, что участие в проекте дает ценные знакомства. Это один из главных плюсов, которые он выделил. Кроме того, участники начинают глубже понимать, как устроена работа администрации — и на муниципальном, и на региональном уровнях.

«Для тех, кто сомневается, идти или нет, ответ однозначный — идти стоит. Программа дает знакомства, понимание того, как работает администрация на муниципальном и региональном уровнях, и в любом случае хуже точно не будет», — рассказал участник «Героев Подмосковья».

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти, причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.