Участник «Героев Подмосковья» Шаров: для проекта важна любовь к Родине

Чтобы пройти отбор программы «Герои Подмосковья», важно в первую очередь любить свою Родину. Однозначно стоит испытать удачу и подать заявку на проект, сообщил РИАМО сержант запаса, участник программы «Герои Подмосковья» Александр Шаров.

По его словам, сомнения есть всегда и у любого человека. Шаров уверен, что в любом случае нужно подать заявку: лучше сделать, чем потом жалеть об упущенной возможности.

«Чтобы успешно двигаться уже в рамках программы, необходимо как можно больше слушать, поглощать как можно больше информации, постоянно учиться. После набора необходимого количества знаний и умений важно их сортировать — что нужно, а что нет, что правильно, а что надо изменить и так далее», — подытожил Шаров.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств, оказать содействие в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

